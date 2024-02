Immobilier : enfin des bonnes nouvelles pour les acheteurs

À Nantes, Caroline n’imaginait pas pouvoir acheter un appartement. Il y a quatre mois, le logement de ses rêves lui a échappé, car son crédit de 160.000 euros a été refusé. Aujourd’hui, avec les mêmes revenus, son dossier est accepté. Comment est-ce possible ? Uniquement, parce que sa banque lui propose un taux d'emprunt plus bas. Les taux d'intérêts immobiliers baissent enfin. Pour un emprunt sur 20 ans, ils sont passés de 4,30% en moyenne en octobre à 3,95% en janvier, et à 3,69% aujourd'hui. De quoi relancer les affaires de Thomas Badau, l’agent immobilier que nous avons interviewé. Il y a aussi une autre bonne nouvelle pour les futurs acheteurs. Les banques sont moins exigeantes sur le montant de votre apport, la somme d’argent qu’il vous faut pour emprunter. En Nouvelle-Aquitaine, par exemple, il fallait en moyenne 74 000 euros d’apports en décembre, c’est 33 000 euros de moins qu'aujourd'hui ; en Bretagne, 25 000 euros de moins ; et dans la région Grand Est, 11 000 euros de moins qu’il y a trois mois. TF1 | Reportage l. Deschateaux, S. Guerche