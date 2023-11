Achat immobilier : la fin de la galère ?

Jeanne et Christina n'y croyaient plus. Après des mois d'attente, elles ont enfin obtenu un crédit pour l'achat de leur tout premier appartement, grâce au prêt à taux zéro. Comme elles, c'est peut-être le moment pour vous d'emprunter, car en plus de ce coup de pouce de l'État, un nouveau voyant est au vert, le taux d'emprunt. Après deux ans de fortes hausses, il devrait se stabiliser autour de 4,3% pour un prêt sur 20 ans. Comme l'explique Bérangère Dubus, courtière en crédit et fondatrice de l'Union Intermédiaire des Crédits. Comment alors expliquer cette nouvelle dynamique ? Pour la première fois, depuis des mois, les taux auxquels les banques empruntent elles-mêmes n'augmentent plus. Conséquence, elles peuvent souffler, reconstituer leurs marges et sont donc à nouveau en mesure de prêter. Faut-il alors emprunter dès maintenant ou encore patienter ? Ces taux à 4% vont encore durer dans les mois qui viennent selon les spécialistes. Le taux d'endettement, toujours bloqué à 35%, reste quand même un obstacle majeur à l'emprunt. TF1 | Reportage R. Sygula, A. Ehrel, C. Arrigoni