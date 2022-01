Achat immobilier : le viager est-il une bonne affaire ?

Martine Moncher est une retraitée heureuse, car elle va pouvoir finir ses jours dans sa maison qu'elle aime tant. Il y a trois mois, elle l'a vendu en viager. L'acheteur lui a versé une somme d'argent qu'on appelle un "bouquet". En plus de ça, il lui verse tous les mois une rente de 327 €/mois jusqu'à la fin de sa vie. Avec ça, Martine va pouvoir entretenir sa maison, mais elle a aussi d'autres projets pleins la tête. En revanche, sa maison a été vendue moins chère que son prix initial. On appelle ça la décote d'occupation, et elle est calculée en fonction de l'espérance de vie du vendeur. Un contrat de plus en plus plébiscité, même s'il ne représente encore qu'une vente sur cent en France. Cet agent immobilier observe un intérêt grandissant des retraités pour le viager. Josette est décidée à vendre son appartement d'une valeur de 460 000 €. Et voici son choix, 100 000 € de bouquet plus une rente de 1700 € par mois à vie. Pour elle, ce serait la fin des problèmes, car les gros travaux et la taxe foncière sont payés par le nouveau propriétaire. Comme tout vendeur en viager, Josette ne paiera plus que les charges courantes. TF1 | Reportage P. Corrieu - J. Bervillé