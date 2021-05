Achat immobilier : méfiez-vous des frais cachés

Ils rêvaient de devenir propriétaires. Dans un mois, ils seront ici chez eux. C'est leur premier achat. À 23 et 24 ans, Laura et Tom ont acquis ce trois pièces de 65 m² pour 264 500 €. En achetant un logement neuf, le couple a pu contracter un prêt à taux zéro, mais ils étaient loin d'imaginer tous les frais supplémentaires à payer, qui ont fait grimper la facture initiale. Une mauvaise surprise. On les appelle les "frais cachés" ou "méconnus". Même s'ils sont bien notifiés, ils sont sous-estimés lors d'un premier achat selon cet agent immobilier. En région parisienne, Clémentine, 25 ans, vient d'acheter son premier appartement à 165 000 €. Elle s'est endettée sur 25 ans pour s'offrir ce 33 m². Mais elle a bien failli baisser les bras, car il a fallu rajouter près de 30 000 € de frais annexes. Assurances ou frais de dossier, facturés par la banque, plus de 192 000 € au total. Sans quelques économies, la vente lui aurait échappé. Les intentions d'achat chez les jeunes sont en chute libre depuis le début de la crise. Beaucoup d'entre eux renoncent à leur projet à cause de ces frais méconnus. Les prix immobiliers, eux, ne baissent toujours pas. Ils ont même progressé de 5% en un an.