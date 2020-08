Achat : l'appli qui vous paie pour dépenser

En téléchargeant l'application Keetiz, un consommateur a pu bénéficier de -30% sur tous ses achats. 15 euros maximum par dépense et par jour, à condition de payer en carte bleue. Tout se fait automatiquement. Les sommes remboursées apparaissent quelques jours plus tard dans l'application. Il suffit d'un clic pour qu'elle soit virée sur le compte bancaire. Mais certains restent réticents à l'idée de rentrer leurs coordonnées bancaires dans l'application. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/08/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.