Achat sur Internet : attention aux jouets dangereux

Test de résistance, chute, choc, ... Des jouets sont donc maltraités pour mieux protéger vos enfants. Dans un laboratoire visité par nos reporters, les agents de la répression des fraudes traquent les produits vendus sur les sites de ventes en ligne tels que Wish, Joom ou Aliexpress. On les appelle des "market place". Achetés depuis ses plateformes, les articles sont envoyés directement chez vous depuis les usines asiatiques. Résultats, sur 450 produits ciblés, 63% sont non conformes aux normes françaises et 28% représentent un danger. La plupart du temps, rien n'indique un danger potentiel. Par exemple, dans un coffret de peinture, des analyses ont indiqué la présence de plomb et de substances cancérigènes. Parmi les jouets ciblés par la répression des fraudes, 1 sur 4 est dangereux. C'est encore pire pour les guirlandes, car 2 sur 3 présentent des risques d'électrocution, voire d'incendie. Alors, comment se prémunir de ces produits ? Le gouvernement promet plus de sévérité envers ces plateformes. Imposer des messages d'avertissement et les obliger à retirer certains produits; Mais dans les faits, juridiquement, il est difficile de sanctionner les société impliquées, Elles se trouvent à des dizaines de milliers de kilomètres de la France.