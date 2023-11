Achats en gros ou petits formats : lesquels choisir ?

Produits à l’unité ou méga pack, chacun sa stratégie, pour faire des économies. Alors, quel format est le plus avantageux ? D’après Stéfen Bompais, le directeur de la communication clients chez Groupe Carrefour, le gros volume est une proposition ponctuelle, mais qu’ils répètent régulièrement. Car les clients sont évidemment intéressés par les produits qui sont moins chers, que lorsqu'ils les achètent à l’unité. Mais attention, les offres ne sont pas toujours les plus avantageuses et ne sont pas forcément adaptées à tous les foyers. Il faut aussi avoir le budget pour acheter d’un coup. Acheter les produits à l’unité permet de limiter les dépenses. Et parfois, de faire de bonnes affaires. Certains industriels cherchent à attirer les clients avec des portions individuels moins chers. Ces offres individuelles répondent aussi à une évolution démographique. Moins de gaspillage alimentaire d’un côté, mais revers de la médaille, plus d’emballage, les petites portions génèrent aussi plus de déchets. TF1 | Reportage J. Roux, F. Couturon, L. Gorgibus