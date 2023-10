Achats en gros, petits prix : que vaut le discount brésilien ?

La nouvelle agite depuis quelques mois la zone commerciale d’Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis). En janvier 2024, Carrefour transformera son hypermarché, dans la région, en un magasin 100% discount. Le nom de l’enseigne sera Atacadao, la promesse des produits vendus en grandes quantités, jusqu’à 15 % moins cher qu’ailleurs. Les habitants sont très divisés, alors à quoi ressemblera le magasin ? Au Brésil, le pays d’origine de l’enseigne, le concept cartonne avec une vingtaine d’ouvertures par an. À l’intérieur, se trouvent tous les codes du discount, des marchandises sur la paillette, des allées aux allures d’entrepôts et des produits vendus par lot. La farine s’achète par sac de 25 kilos, c’est stratégique pour faire baisser le prix. Le seul problème est que le choix est limité, soit trois fois moins de références qu’une grande surface classique. Des produits de première nécessité et très peu de bio. Faut-il y voir un hypermarché au rabais ? Non, nous assure l’équipe chargée du projet en France. L’enseigne a d’ailleurs changé de logos, car elle compte faire un effort sur la qualité des produits proposés. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage V. Depret, J. Berville