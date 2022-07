Achats en ligne : le premier magasin de France

Pour acheter, il y a le traditionnel lèche-vitrine, mais il est de plus en plus délaissé pour les achats sur Internet. Chaque seconde, 68 transactions y sont réalisées. Sur le podium des dépenses en ligne, on trouve en premier les vêtements, suivis des livres, de la musique et des jeux en tout genre. Les Français achètent davantage sur Internet. Ils y dépensent plus. En 2020, un internaute déboursait en moyenne 2 700 euros par an. Aujourd'hui, c'est 3 100 euros. Il y a plus d'achats en ligne, mais ils ne se font pas à n'importe quel prix. Les Français sont de plus en plus nombreux à y acheter des produits de seconde main. Ils coûtent moins chers. Aujourd'hui, malgré l'inflation, le commerce en ligne résiste. Et la recherche des bonnes affaires n'est pas la seule raison. Comme Marc Lolivier, délégué général de la Fédération du e-commerce et vente à distance, le e-commerce permet de comparer en temps réel les prix. Dans les périodes de crise de pouvoir d'achat, cela représente un atout pour les consommateurs. Face aux incertitudes économiques à venir, le e-commerce devrait donc encore tirer son épingle du jeu dans les prochains mois. T F1 | Reportage N. Robertson, I. Blonz, L. Claudepierre.