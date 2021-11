Achats en ligne : les astuces pour éviter les pièges

Il y a quelques mois, lorsque Yohan a cassé son téléphone portable, il a décidé de le réparer lui-même. L’occasion de faire des économies. Pour cela, il a passé commande sur Internet. Rien de plus simple. "Le site était vraiment très bien fait. Il était bien agencé, en plus c’était un .fr donc généralement on a tendance à moins se méfier. J’ai mis l’article dans mon panier. J’ai commandé. J’ai été débité très très vite. Par contre, rien n’est jamais arrivé”. Il ne reverra jamais ses 30 euros. Le site sur lequel il a fait son achat est un faux. Pour ne pas revivre pareille mésaventure, il a depuis téléchargé une application. À chaque fois qu’il va sur un site, elle lui indique s’il y a un risque d'arnaques ou non. À l’origine de la technologie, un Français, Laurent Amar. Son site France Verif s’appuie sur des intelligences artificielles capables, en l’espace de quelques secondes, d’analyser des millions d’informations. Pour obtenir la réponse, le logiciel va scanner le site et s’intéresser à quelques critères-clés : l’âge du site, son pays d'hébergement, ou encore les avis postés dessus. Une technologie nécessaire alors qu’actuellement, créer un site Internet marchand est devenu un jeu d’enfant, comme nous l'explique cet expert. La preuve: 26 millions de Français se font avoir chaque année. T F1 | Reportage C. Diwo, M. Derre, A. Flieller