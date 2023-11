Achats en ligne : les braqueurs de casiers

Retirer un colis Amazon, un jeu d'enfant pour les habitués de ces consignes automatiques. Tapez son code, une porte s'ouvre et voilà le colis. C'est en tout cas la procédure sécurisée pour les clients honnêtes, pas pour le réseau d'escrocs, tout juste démantelé dans le Val-d'Oise. Trois têtes pensantes, entourées de leurs proches complices. Leur mode opératoire, l'un des proches passe une commande, livrée au point de retrait automatique. Un malfaiteur ouvre alors le casier, en contournant la procédure normale, l'ouverture n'est pas détectée par le système informatique. Il récupère le contenu du colis, laisse le carton vide dans le casier. Les escrocs demandent alors le remboursement de la commande et en parallèle revendent la marchandise. Mais, trop de livraison anormale, l'alerte est donnée. Lors de perquisitions, les gendarmes découvrent de nombreux produits informatiques, de luxe, d'importantes sommes, d'argent, 470 000 euros de préjudices pour Amazon. Joint par téléphone, le géant de l'e-commerce refuse tout commentaire sur l'enquête et préfère souligner l'engouement pour ces consignes, avec un coût de livraison moins cher. TF1 | Reportage E. Lefebvre, G. Vuitton, V. Brossard