Achats groupés de gaz : l'Europe veut faire baisser la facture

C'est une idée à laquelle le gouvernement français se dit très favorable. Acheter du gaz sur le marché non plus tout seul, mais ensemble, en même temps, au nom de tous les pays membres de l'Union européenne. Quel est l'intérêt d'une telle proposition ? Cela permet d'éviter de se faire concurrence, à un moment, où les Européens cherchent à se passer du gaz produit par la Moscou. Avec 155 milliards de mètres cubes, importés chaque année depuis la Russie, soit 40% des besoins européens, il y a urgence à sécuriser l'approvisionnement auprès d'autres fournisseurs sans faire flamber la facture. À quelles conditions et selon quelles modalités ? Il s'agirait de mettre en place une plateforme sur laquelle les 27 États membres pourraient se connecter, être mis en contact avec des fournisseurs internationaux de gaz. On pourrait également négocier les prix en fonction des volumes. De plus gros volumes pour faire baisser la note de plusieurs millions d'euros pour les États et quelques centimes au final pour les clients. À quelle échéance ce dispositif pourrait-il mis en place ? Les premiers achats pourraient se faire rapidement, car les 27 ont l'expérience de la crise Covid, lorsqu'ils ont su se mettre d'accord pour acheter des vaccins. Sauf que cette fois, tout le monde ne semble pas prêt à jouer le jeu à l'image de l'Allemagne. Il faut se décider vite, car dans quelques semaines, les stocks de gaz devront être reconstitués pour l'hiver prochain. T F1 | Reportage C. Adriaens-Allemand, S. Fortin