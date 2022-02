Achats immobiliers : faut-il se dépêcher ?

Maeva, 25 ans, cherche à acheter son premier appartement dans le Val-de-Marne. Avec la remontée des taux immobiliers, elle ne compte pas perdre de temps pour contracter son crédit. Comme elle, de nombreux clients de cet agent immobilier sont pressés d'acheter. Ces dix dernières années, les taux des crédits immobiliers ont été divisés par quatre pour atteindre 1,25% en moyenne sur 20 ans. Cependant, depuis le début du mois, les taux repartent légèrement à la hausse, de 0,10 à 0,35 points en fonction des banques. Serait-ce le début de la fin des taux bas ? Sur un crédit de 200 000 euros sur 20 ans, si les taux remontent de 0,25%, la mensualité passerait de 924 à 947 euros, soit 23 euros de plus. Il est donc encore temps d'acheter, et c'est ce que comptent faire Felix et Marion. Propriétaires d'un appartement, ils cherchent un pavillon avec jardin en Seine-et-Marne. Plus que la hausse des taux, c'est la flambée de l'immobilier qui pose problème. Cette année, le prix des logements anciens devrait encore progresser de 4%. T F1 | Reportage J. Roux, C. Chevreton