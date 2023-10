Achats : payez comme vous voulez !

Gagner du temps, c'est la promesse des nouvelles technologies. Pour payer aujourd'hui, vous ne manquez pas d'option. Vous pouvez scanner un QR Code, faire un paiement instantané, ou plus étonnant encore, payer avec une bague, et votre préféré, le téléphone portable. Plus d'un Français sur cinq l'utilise actuellement pour ses achats. Le téléphone peut même vous éviter le passage en caisse. Vous scannez vous-même vos articles et payez directement dans les rayons. C'est bien pratique pour gérer son budget. Ce système permet au magasin de fluidifier le passage en caisse. Derrière toutes ces technologies, qu'en est-il de la sécurité ? Y a-t-il un risque en cas de vol ? Pour payer, le téléphone est le plus sécurisé. Il faut en effet votre empreinte digitale ou votre code secret pour le déverrouiller. Un peu perdu avec toutes ses technologies, vous n'avez encore rien vu. En Chine, oubliez carte bancaire ou téléphone portable. Dans une boulangerie, par exemple, une vendeuse emballe les articles, tape le montant, pour régler, souriez et vous êtes débités. Le paiement par reconnaissance faciale y est autorisé, votre visage devient donc votre carte bleue. C'est un système ultrasécurisé et facilement adopté par les clients. Près de 100 000 machines sont installées dans le pays. La prochaine étape, payer avec la paume de la main. Et c'est déjà le cas sur une ligne de métro à Pékin. TF1 | Reportage L. Baqué, M. Zambrano