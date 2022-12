Achats : pourquoi la consommation baisse

Il y a encore quelques mois, David achetait chez le boucher trois fois par semaine. Depuis que les prix ont augmenté, il ne vient plus qu’une fois tous les quinze jours. Cette année, le repas de Noël aussi sera moins copieux. "Il n’y aura pas d’huîtres, il n’y aura pas de foie gras non plus. Tout ce qu’on appelait il y a 30 ou 40 ans les produits de luxe sont redevenus des produits de luxe", explique-t-il. De l’autre côté du comptoir, Céline Sirbu, commerçante, remarque que David n’est pas le seul client à faire des économies. Moins de produits frais, mais aussi moins de meubles, de vêtements ou de jouets. Vous comparez les prix, et désormais, chaque achat mérite réflexion avant de passer en caisse. Une cliente le confirme : "On aurait acheté davantage de bêtises avant. On n’aurait pas attendu des événements spécifiques pour acheter. Maintenant, on essaie aussi de réguler et de marquer le coup davantage dans l’année". Autre option : les enseignes à bas prix. Dans ce magasin d’électroménager, des tarifs 20% moins chers que le reste du marché. Ici, la fréquentation n’a pas baissé. L’enseigne a même gagné de nouveaux clients. Et quand vous dépensez, c’est souvent pour du reconditionné, à l’instar d’ordinateurs à moins de 500 euros, qui sont deux fois moins chers que des neufs. TF1 | Reportage M. Debut, T. Chartier