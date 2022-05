Achats sur Internet : la fin des retours gratuits ?

Zara va facturer 1,95 euro les retours de commandes. Pour Emma qui commande très souvent ses habits sur Internet, désormais, elle privilégie les retours en magasin qui restent gratuits. Près d'un consommateur sur deux commandent plusieurs tailles d'un même produit avec l'intention de renvoyer ce qui ne vont pas. Face à cette révolution, un consommateur déclare : “Je vais plus aller au magasin. Puis si je commande sur Internet, je vais faire plus attention à ma taille". Pour Amazon, pas question de faire payer les retours de commandes. Mais certains consommateurs ont eu la surprise de voir leur compte bloqué. La porte-parole d'Amazon explique qu'"il peut arriver, à de rares occasions, qu'un utilisateur enfreigne de façon répétée nos conditions d'utilisation. Nous prenons les mesures adéquates lorsque cela s'avère nécessaire". De plus en plus d'enseignes pourraient être tentées de faire payer les retours de commande. "Les retours de marchandises ont un coût. Et ce coût est plutôt en train d'augmenter en ce moment, puisque l'énergie, le transport coûtent plus cher”, précise Catherine Viot, spécialiste en marketing digital. Autre argument, limiter les retours permettrait aux entreprises de se montrer plus respectueuses de l'environnement. TF1 | Reportage P. Corrieu, C. Gerbelot, G. Gruber, S. Fortin, C. Hanesse, V. Ruckly, A. Kiraly