Achats sur Internet : les livraisons vont aussi coûter plus cher

De quartier en quartier, Bruno Diot enchaîne les livraisons des colis. Pour cela, ce chauffeur-livreur de "Soun by Fastroad" parcourt de centaines de kilomètres chaque semaine, en camionnette ou en voiture. Forcément, avec la hausse des prix des carburants, les tournées coûtent de plus en plus cher. Pour l'entreprise dans laquelle il travaille, la facture monte à 21 000 euros par mois au lieu de 16 000 euros, il y a encore quelques mois. Alors, le directeur de cette société, n'a pas le choix. Il a augmenté ses tarifs de livraison pour tous les commerçants avec lesquels il travaille. Il n'est pas le seul transporteur dans cette situation. Le géant du e-commerce Amazon augmentera, lui aussi, ses frais de livraison la semaine prochaine. Cette hausse sera de 20 centimes par colis pour les vendeurs de sa plateforme. Allons-nous systématiquement payer nos produits plus cher en les commandant sur Internet ? Ce sera le cas pour les boîtes de jeu de cette entreprise sise à Sainte-Gemme-Moronval en Eure-et-Loir. Elle en expédie des milliers chaque année. Les frais de transport ont explosé. Pour compenser, elle va augmenter les tarifs de ses jeux pour enfants. Et sur son site internet, les frais de port, pour l'instant gratuit pour ses clients, devraient passer à cinq euros par commande. Selon certains experts, de nombreux produits pourraient même ne plus apparaître sur le site de e-commerce. Pour faire baisser la facture, certaines entreprises songent aussi à réduire la taille de leurs emballages. TF1 | Reportage V. Dépret, M. Pernet, A. Gaudin