Achats sur Internet : quels contrôles pour le Made in China ?

Sur les réseaux sociaux, des clients de plateforme de commerce en ligne à bas prix, souvent chinois, ne cachent pas leur déception. Ils font des achats bradés, mais de mauvaise qualité et même dangereux. Selon une étude européenne, 66% des produits vendus sur ces sites sont défectueux, tels que des chargeurs et des lisseurs pouvant provoquer un incendie, et des vêtements contenant des substances toxiques. Sur les sites étrangers, il n'est pas toujours facile d'y voir clair pour les consommateurs. Marcial Doumerc, directeur qualité et sécurité de la Fédération française des Industries du Jouet-Puériculture, a analysé 19 jouets provenant du site chinois Temu. Résultat, tous sont non conformes, la plupart sont même dangereux pour la sécurité des enfants. Comment expliquer que ces produits sont toujours en vente ? Ces plateformes ne sont que des intermédiaires, derrière elles, se cachent des milliers de vendeurs indépendants. Il est difficile de tous les contrôler, le site chinois Temu affirme pourtant le contraire. Les plateformes qui ne respectent pas les normes européennes s'exposent à 300 000 euros d'amendes et deux ans de prison, pour pratique commerciale trompeuse. TF1 | Reportage O. Lévesque, F. Couturon, B. Poizeuil