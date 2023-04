Acheter des produits en format "familial" : vraiment une bonne affaire ?

Format familial, XXL ou encore lot de plusieurs produits, pour les clients, c'est souvent le signe de bonnes affaires. Pourtant, surprise, en y regardant de plus près, certains articles en grand format se révèlent plus chers, au kilo ou au litre, que les formats classiques. Certains gâteaux, par exemple, coûtent 88 centimes de plus le kilo lorsqu’on les achète par deux et certains jus d'orange 62 centimes de plus le litre en maxi format. C'est une aberration pour certains clients. Cette pratique est plus difficile à déceler en période d'inflation, car les prix ne cessent de changer. Mais est-elle vraiment légale ? Embarrassées, les enseignes de la grande distribution n'ont pas souhaité nous commenter ces écarts de prix. Plusieurs raisons expliquent pourtant ces anomalies, simple problème d'étiquetage et bien d'autres. Avec cette pratique, distributeurs et fabricants font le pari de conserver leurs clients malgré ces différences de prix. Un pari risqué alors que le budget des Français est de plus en plus serré. TF1 | Reportage L. Deschateaux, K. Gaignoux, P. Bouffard