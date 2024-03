Acheter moins : plus facile à dire qu’à faire

Selon une récente étude, les Français pensent acheter seulement cinq nouveaux vêtements par an. Est-ce vraiment le cas ? En réalité, chaque année, quand vous comptez vos achats, vous achetez en moyenne 44 vêtements chacun. Il faut dire qu’il est parfois difficile de résister à l’appel de la mode. Faire preuve de sobriété n’est pas toujours évident, surtout sur ce qu’on aime le plus, comme la viande par exemple. Un Français sur deux en consomme jusqu’à cinq fois par semaine. Et ce n’est pas le boucher qui vous dira le contraire. Pourtant, d’après les autorités de santé, il faudrait réduire sa consommation de viande rouge, notamment pour l’équilibre alimentaire, mais aussi pour l’environnement, mais nos habitudes ont la peau dure. C’est le même constat pour la voiture. Plus de 85% des ménages en ont au moins une, un chiffre en constante progression. Malgré ces résistances, d’après l’Agence de l’environnement, les Français sont globalement sur la bonne voie. TF1 | Reportage N. Robertson, W. Wuillemin