Immobilier : acheter son logement est-il devenu mission impossible ?

C'est un soulagement pour Éric, habitant du Mans (Sarthe). Après des mois d'attente, il a rendez-vous pour signer le compromis de vente. Avec sa femme, ils sont, enfin, propriétaires d'une maison. "On arrive au bout d'une démarche qui a été assez longue, assez difficile. Il y avait des nuits où on eu a du mal à dormir", lâche-t-il. Ce qui leur a permis d'acheter, c'est la baisse du prix de la maison, moins 6% en un an. Mais encore faut-il pouvoir emprunter. En moyenne, les banques prêtent avec un taux de 3,39 % actuellement. C'est le double de ce qui a été fixé en 2022, à la même période. Il faut donc prévoir un budget en plus. Dans la vidéo en tête de cet article, Valentin espérait acheter son premier appartement, mais avec des taux d'intérêt aussi élevés, il ne lui reste qu'une option. Il doit attendre et revoir ses critères à la baisse pour pouvoir acquérir un bien. Il a 30 000 euros de moins sur son budget déjà serré de 115 000 euros. Les cas comme celui de Valentin sont de plus en plus nombreux. Les prix de l'immobilier attractifs poussent les particuliers à vouloir emprunter parfois sans succès. Ceux qui vont acheter devraient le faire avec les taux d'emprunt qui vont continuer d'augmenter jusqu'à avoisiner les 4 %. La dernière fois que les banques ont prêté aussi peu d'argent, c'était en mars 2020, au début de la crise sanitaire. TF1 | Reportage G. Bertrand, Q. Danjou, M. Ramaugé