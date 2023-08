Immobilier : acheter une cave, à quel point est-ce rentable ?

Alors que le marché de l'immobilier ralenti, investir dans une cave en vue de la louer séduit de plus en plus de particuliers. Tout comme les places de parking, ces petits espaces de stockage sont devenus au fil des ans des placements attractifs. Sofian Salhi détient par exemple une vingtaine d'espaces à louer à Lille et il n'a pas vraiment de mal à les remplir. Il lui faut entre 15 jours et un mois pour trouver un locataire, qu'il soit particulier ou professionnel. "Il y a une très grande demande, surtout à la période des déménagements. Toute l'année aussi, il y a une demande constante", affirme-t-il dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Ce marché est en plein essor. En un an, la recherche de locations de caves a augmenté de 11% à Lille, tandis que sur les six premiers mois de 2023, elle enregistre une hausse d'environ 24 % à Paris intra-muros, selon une étude de JeStocke.com, une plateforme de location d'espaces de stockage et de garde-meuble en France. Alors pour répondre à cette nouvelle demande et augmenter ses revenus locatifs, Sofian a trouvé la solution : il divise les grandes caves en plusieurs boxes. Cela signifie quatre loyers avec un prix au m² plus élevé. Résultat, ça lui rapporte plus d'argent. "En gardant mes 15 m², j'étais plus aux alentours de 10 euros du m². Par contre, en faisant quatre boxes et en diminuant la superficie, ça me permet d'être autour de 15 euros du m²", détaille-t-il. Au total, Sofian a investi 80.000 euros dans des caves et il espère récupérer 8000 euros de loyers chaque année.