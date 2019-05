Aciérie d'Ascoval : sauvée ou non ?

L'inquiétude règne de nouveau chez les 270 salariés de l'aciérie d'Ascoval près de Valenciennes. Cette fois-ci, le British Steel serait proche de la cessation de paiements. Le sidérurgiste britannique demande à son gouvernement un soutien financier pour compenser la perte due au Brexit. Mais comment se fait-il que la fragilité de sa trésorerie n'ait pas été détectée plus tôt ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/05/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 mai 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.