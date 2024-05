Acomptes sur salaire : pourquoi y a-t-il de plus en plus de demandes ?

En raison de la crise économique, pour de plus en plus de Français, demander un acompte sur salaire est devenu une habitude. "Bien sûr, j'en demande tous les mois", affirme un salarié. "Pour éviter d'avoir des agios au niveau de la banque", explique un autre. Quant à cette mère célibataire de Croissy-Beaubourg (Seine-et-Marne), elle, n'a pas encore sauté le pas, mais est convaincue que ça pourrait être pratique pour tous. Dans une entreprise qui gère des chantiers de rénovation d'immeubles, les salariés peuvent demander un ou plusieurs acomptes pour les jours de travail déjà effectués. Et ils peuvent le faire directement depuis leur téléphone. Il n'y a pas de montant minimum et le virement est instantané. "Le mois dernier, j'ai dû débloquer une somme qui correspond à peu près à la moitié du salaire.", souligne Andrea Parada, assistante au service achats chez Acorus. Depuis la mise en place de cette application, le nombre de salariés demandant un acompte a été multiplié par dix. Dans cette société, ils sont désormais 200 chaque mois à utiliser le service et tout le monde y trouve son compte. C'est un système pratique, mais que beaucoup de salariés estiment aussi dangereux. Le risque est, bien sûr, de dépenser trop et de s'endetter. À la différence d'un acompte, une avance sur salaire peut, elle, être refusée par l'employeur car elle concerne la paie du mois suivant pour un travail non encore réalisé. TF1 | Reportage P. Gallaccio, F. Couturon, C. Jouanneau