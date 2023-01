Acte de sabotage : comment mieux sécuriser le réseau

Cela fait plus de 24 heures que les agents de la SNCF tentent de remettre le réseau en état. Comment des saboteurs ont pu s'introduire sur ce site, pourtant sensible et endommager 48 câbles électriques ? En France, on compte des milliers de postes d'aiguillage et des locaux techniques, identiques à celui qui a brûlé. Selon Roger Dillenseger, un ancien cheminot, il est impossible de tous les surveiller. Les intrusions sur les voix ferrées sont quotidiennes, on en répertorie plus de 10 000 chaque année. Les postes d'aiguillage, mais aussi les péages d'autoroute ou les tunnels peuvent être pris pour cible. Il y a un an et demi, c'est un vol de câble en cuivre dans un local, qui avait semé le chaos sur l'A3. Toute une portion de la route a dû être fermée. En cas de sabotage, des procédures d'urgence sont prévues. Sur les rails, si le réseau subit une coupure d'électricité majeure, des systèmes de sécurité s'enclenchent, notamment au passage à niveau. En réalité, les actes malveillants sont extrêmement rares. La majorité des coupures sont des incidents techniques. TF1 | Reportage L. Merlier, S. Deperrois, S. Humblot