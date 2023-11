Actes antisémites : une recrudescence inquiétante

Une soixantaine d'étoiles de David, symbole de la religion juive, ont été marquées à la va-vite, en une nuit, sur des immeubles, des maisons et une banque. On les a trouvé partout, sur toutes les façades d'un quartier à Paris. Pour une concierge, c'est un rappel de la persécution des Juifs, pendant la Seconde Guerre mondiale. "Je suis sidérée que l'on puisse faire ça. Je ne sais pas qui fait ça, ni pourquoi, ni pour qui, ni même ce que ça défend", réagit une habitante. Une enquête a été ouverte, comme à Issy-les-Moulineaux, Saint-Ouen ou à Aubervilliers. Depuis l'attaque du 7 octobre en Israël, les messages antisémites se multiplient aussi sur Internet, avec plus de 6 000 signalements. Des agressions, des croix gammées et des insultes qui effraient. "On a peur d'aller à la prière. On a peur d'aller à la synagogue", nous raconte une Juive. Un homme, de même confession, a trop peur pour nous parler à visage découvert. En deux semaines, il s'est fait insulter à de nombreuses reprises. Plus de 400 auteurs d'actes antisémites ont été interpellés. Pour les graffitis, ils risquent 30 000 euros d'amendes et jusqu'à quatre ans de prison. TF1 | Reportage F. de Juvigny, P. Marcellin