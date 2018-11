Journée d'action des gilets jaunes : qu'ont-ils droit de faire au regard de la loi ?

Le droit de manifester est prévu et protégé par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais pas à n'importe quel prix. Tout rassemblement doit préalablement être déclaré à la préfecture. Le blocage des routes et la dégradation de mobilier urbain sont interdits. Le non-respect de ces conditions peut entrainer les sanctions allant de simples amandes à un emprisonnement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/11/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.