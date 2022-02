Activité physique : les Français trop sédentaires

Entre l'escalier et l'escalator, rares sont ceux qui choisissent la première option, sauf quelques sportifs motivés. L'escalier mécanique permettrait de gagner un peu de temps. Pourtant, quelques secondes d'efforts pourraient tout changer. Seules 30 minutes d'activité physique par jour, cinq fois par semaine, sont recommandées. Pour cela, il suffit de prendre de bonnes habitudes. "Si on peut laisser la voiture et marcher, c'est tout aussi bien, je crois", avance une femme. 6 000 pas quotidiens suffisent. Et pour les atteindre, il n'y a rien de plus simple. Nul besoin de se lancer dans la course à pied ou de s'inscrire dans une salle de musculation. "Toutes les heures, je me lève pour aller chercher mon verre d'eau. Au lieu de téléphoner un collègue pour avoir un avis, je prends mes jambes et je vais de l'autre côté de l'hôpital. J'ai cinq minutes le matin, cinq minutes à 10h, cinq minutes à midi. Tout cela s'additionne et vous fait le nombre total d'activités dans la journée", indique Dr Viviane Pailler, médecin spécialiste du sport et de la remise en forme. TF1 | Reportage L. Adda, S. Pinatel, M. Merle