Activités périscolaires : comment faire baisser la facture ?

Mercredi, c'est la journée des enfants et vous avez peut-être accompagné les vôtres au judo, au foot ou au cours de guitare cet après-midi. Tout cela représente un coût : 208 euros en moyenne par an et par enfant. Des moyens assez simples permettent de baisser la facture. Chèques associatifs, caisses d'allocations familiales, Maisons des jeunes et de la culture (MJC)... Nous vous les faisons découvrir.