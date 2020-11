Activités sportives, culturelles et cultuelles : les nouvelles règles

Rappelée à l'ordre par le conseil d'Etat, la liberté de culte était l'une des priorités du gouvernement. Dès samedi, tous les fidèles pourront de nouveau assister aux offices religieux, conformément aux demandes des représentants des différentes confessions religieuses. Ceci dit, la jauge sera de trente personnes seulement dans les lieux de culte. La reprise des activités extrascolaires pour les mineurs en extérieur se fera dès samedi 28 novembre. Pour les sports en intérieur, il faudra attendre le 15 décembre. Les adultes, eux, pourront pratiquer une activité sportive jusqu'à trois heures par jour et dans un rayon de vingt kilomètres autour de leur domicile. Une case sera prévue à cet effet sur l'attestation toujours obligatoire. En revanche, pas de réouverture des salles de sport avant le 20 janvier 2021. Pour le monde de la culture, les musées, cinémas et théâtres pourraient rouvrir au public à partir du 15 décembre, avec un protocole sanitaire strict et peut-être une jauge qui reste à définir. Les grands rassemblements sont interdits jusqu'à nouvel ordre, tout comme la location de salles pour des événements. Quant aux parcs d'attractions, ils resteront fermés pendant les vacances.