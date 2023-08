ENQUÊTE - Casinos en ligne : vous avez tout à y perdre

Poker, Blackjack, roulette ou encore machines à sous, ils sont accessibles 24h/24, sans limite, à portée de clic. Avec près de 400 000 joueurs, les casinos en ligne n'ont jamais été aussi populaires. Ils sont pourtant illégaux en France. Promesse de gain, bonus... Tout est fait pour inciter les joueurs à miser sans compter. "J'ai dû perdre 250 000, 300 000 euros. Et aujourd'hui, je me retrouve avec rien", raconte Adrien. Il a tout juste 20 ans lorsqu'il s'inscrit sur l'une de ces plateformes. Rapidement, il perd le contrôle. "-200 euros, -800 euros, -1500 euros", nous montre-t-il sur son relevé de compte bancaire. Le jeune homme nous a donné rendez-vous dans un parc, car il n'a plus d'appartement. Interdit bancaire, il vit désormais chez ses parents. Illégaux dans l'Hexagone, les sites de casino en ligne contournent la loi, grâce à une licence acheter à l'étranger. Pour s'inscrire, il n'y a rien de plus simple, l'âge n'est pas vérifié. Des joueurs compulsifs à peine majeurs, la directrice d'un centre d'addictologie en reçoit tous les jours. Les patients endettés sont de plus en plus nombreux. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Merlier, B. Hacala, A. Pocry