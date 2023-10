Administration : l'intelligence artificielle au secours des usagers

L'expérience est assez simple, un usager contacte l’assurance-maladie via une plateforme, mais ce n’est pas Philippe qui va lui apporter une réponse. En une fraction de seconde, une intelligence artificielle a rédigé un message. L’agent n’a qu’à en contrôler le contenu. Un robot fonctionnaire est testé depuis une semaine. En tout, un millier d'agents, dans les caisses d’allocation familiale ou les préfectures, utilisent désormais ce nouvel outil. Et sur certaines tâches, le temps est divisé par deux. L’intervention de l’intelligence artificielle est tout de même signifiée en bas de mail. La seule crainte est de voir se réduire de plus les contacts avec l’administration. Alors, l’intelligence artificielle va-t-elle faire disparaître des emplois dans la Fonction publique ? Le gouvernement s’en défend. Si l’expérience est concluante, l’intelligence artificielle pourrait s’étendre à d’autres démarches administratives, comme la délivrance de permis de conduire ou de carte d’identité. TF1 | Reportage A. Tassin, A. Coulon, L. Lemaître