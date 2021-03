Adolescent tué à Bondy : vive émotion à la marche blanche en sa mémoire

L'atmosphère est pesante à Bondy en Seine-Saint-Denis. Sa mort a été un électrochoc pour tous les Bondynois. Enfants de la ville, parents ou grands-parents, proches comme anonymes, ils étaient environ 2 000 à rendre un dernier hommage à Aymane, le cœur souvent lourd. "Ça pourrait arriver à tout le monde. C'est horrible. Ça nous détruit tous. On est tous touchés", évoque une jeune fille, inquiète. "Ça aurait pu être mon fils. Donc, voilà pourquoi je suis là. J'espère que ça ne se reproduira plus jamais", déclare une mère de famille. La mort de l'adolescent de 15 ans marque les esprits car son mobile est futile, sans aucun lien avec la drogue ou des violences entre bandes. Ses amis sont encore abasourdis. L'origine du meurtre est une banale rivalité sur fond de boxe thaïlandaise, la passion du lycéen. Ses entraîneurs peinent encore à comprendre comment cette rivalité entre deux ados a pu se terminer dans le sang. Le meurtrier d'Aymane, deux frères de 17 et 27 ans sont désormais sous les verrous. Le centre de loisirs Nelson Mandela, dans lequel l'adolescent a été abattu, a été d'ores et déjà rebaptisé Aymane Kaïd.