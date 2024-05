Adolescent tué à Châteauroux : ce que l'on sait du mineur mis en examen

Trois jours après le drame, voici ce que l'on sait des faits. Ils se sont produits dans un périmètre très restreint du quartier Saint-Denis, à Châteauroux (Indre). De source policière, vers 17H30, samedi dernier, une première bagarre éclate entre les deux adolescents. Dans cet affrontement, Matisse frappe au visage le deuxième garçon. Celui-ci serait alors rentré dans son immeuble chercher une lame de couteau, selon la procureure pour l'utiliser contre Matisse. La victime de 15 ans aurait tenté de se réfugier dans un hall d'immeuble, avant de recevoir les coups de couteau. Près de 72 heures plus tard, les enquêteurs tentent de déterminer le rôle de la mère du suspect, soupçonnée d'avoir frappé Matisse alors qu'il gisait au sol. Ils étudient aussi le profil de l'auteur des coups. Âgé de 15 ans, de nationalité afghane et en situation régulière, il est déjà connu des services de police, mis en examen et placé sous contrôle judiciaire pour un vol avec violence le 22 avril, une semaine avant le meurtre de Matisse. Dans le quartier, plusieurs voisins décrivent un jeune homme nerveux, souvent violent. Le père de Matisse, lui, a appelé au calme. Sur son compte Facebook, il a écrit un long message pour rendre hommage à son fils. Lundi soir, le parquet a ordonné l'incarcération du suspect. Sa mère, elle, a été placée sous contrôle judiciaire. Une marche blanche en hommage à Matisse sera organisée samedi matin. TF1 | Reportage A. Bourdarias, P. Bouffard