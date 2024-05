Adolescent tué à Châteauroux : le suspect déjà connu de la police

Des bouquets de fleurs, des bougies et quelques mots pour rendre hommage à Matisse. Toute la journée, des habitants de Châteauroux sont venus se recueillir là où le jeune homme de quinze ans a été pris en charge par les secours avant de perdre la vie. "On est sous le choc, c'est clair. Comment on peut imaginer ce genre de drame.", s'exprime un habitant. Les faits se sont déroulés vers 17h30, samedi dernier, dans le quartier de Saint-Denis. De source policière, lors d'une première bagarre, Matisse aurait insulté et frappé le deuxième adolescent. Ce dernier serait alors rentré chez lui se munir d'un couteau, avant de revenir l'utiliser à plusieurs reprises contre Matisse. Un habitant assure avoir assisté à la scène et nous raconte être immédiatement allé à son secours. Très rapidement, l'auteur des coups de couteau et sa mère, soupçonnés d'avoir frappé Matisse, sont interpellés. Le suspect, de nationalité afghane, également âgé de quinze ans, était connu des services de police, notamment pour vol aggravé avec violence. Le suspect et sa mère, toujours présumés innocents, sont présentés, ce 29 avril, à un juge d'instruction. Le parquet de Bourges a requis le placement en détention de l'adolescent. TF1 | Reportage A. Bourdarias, P. Bouffard, T. Herreman