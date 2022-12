Adolescent tué à Montpellier : le chauffard mis en examen

Les traces du drame sont encore visibles dans le quartier. Depuis deux semaines, Said Rahbi n'attendait qu'une chose : que les enquêteurs retrouvent l'auteur présumé de la mort de son frère. C'est chose faite ce mardi. Aymen, 13 ans, est décédé le 14 décembre dernier. Après le match France/Maroc dans le quartier de la Paillade, un groupe d'individus tente d'arracher le drapeau français d'une voiture. Le conducteur fait alors demi-tour et percute violemment plusieurs personnes, dont l'adolescent. Il succombe à ses blessures peu après son arrivée à l'hôpital. Rapidement, le chauffard quitte Montpellier. Il prend la fuite en direction de l'Espagne par peur des représailles selon son avocat. Puis il retourne au pays à Saint-Estève (Pyrénées-Orientales). Là où il a été interpellé ce mardi à six heures du matin. Âgé de 20 ans, le suspect était connu de la justice pour défaut de permis de conduire et défaut d'assurance en 2021. Ce mardi soir, il a été mis en examen et placé en détention provisoire pour violences volontaires avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner. TF1 | Reportage A. Cazabonne, M. Bajac, K. Gouiffes