Adolescent tué : le policier mis en examen et placé en détention

Des tirs de projectiles assourdissants, des affrontements, des voitures brûlées... Des incidents ont à nouveau éclaté à Nanterre ce jeudi. Depuis 17h30, la brigade de recherche et d'intervention est sur place. Quelques heures plus tôt, plus de 6 000 personnes étaient rassemblées pour exprimer leur colère autour de la mère de Nahel, l'adolescent de 17 ans tué par un policier. Au même moment, le fonctionnaire de police est mis en examen pour homicide volontaire, puis placé en détention provisoire. "Le parquet considère que les conditions légales d'usage de l'arme ne sont pas réunies", a déclaré Pascal Prache, procureur de la République de Nanterre. Le policier affirme que la voiture circulait très vite et a menacé de renverser un cycliste, puis un piéton. Au moment de l'interpellation, le seul objectif du fonctionnaire de police, dit-il, était de stopper le véhicule. TF1 | Reportage F. Juvigny, N. Ly, M. Derre