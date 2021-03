Adolescente morte noyée : ce que l’on sait du drame d’Argenteuil

Elle s'appelait Alisha et n'avait que 14 ans. Sous le choc, Jenny Khalid, sa mère, a exprimé son émotion face à l'insoutenable. Elle était scolarisée à Argenteuil, dans le lycée professionnel Cognacq-Jay. Cet établissement scolaire, qui jouit jusqu'ici d'une très bonne réputation, est devenu le théâtre d'un différend mortel entre trois élèves. Lundi après-midi, l'adolescente est battue puis jetée l'eau. Son corps est retrouvé à 21h sous le viaduc de l'autoroute A15, immergé à quelques mètres du bord. Il porte des traces de coups à la tête et au visage. Les agresseurs présumés sont un adolescent de 15 ans et sa petite amie du même âge. Rentrant chez lui, le jeune garçon avoue les faits à sa mère. Cette dernière s'est rendue au commissariat pour livrer le récit de son fils. Les tensions entre Alisha et ses agresseurs auraient débuté avant les dernières vacances scolaires. Selon leurs camarades, des photos de la victime en sous-vêtements et des insultes auraient circulé jusqu'à provoquer récemment une bagarre. L'adolescente tuée et ses deux agresseurs présumés n'avaient aucun antécédent judiciaire. Interpellés la nuit dernière, ils sont toujours en garde à vue, interrogés par les policiers.