TikTok, Yubo... Ces applications qui cartonnent chez les adolescents

TikTok est l'application la plus téléchargée au monde, devant les géants Facebook et Instagram. Elle met en scène ces utilisateurs dans de courtes vidéos qu'ils partagent avec leurs amis. Côté français, l'application en vogue c'est Yubo. Cette nouvelle plateforme compte vingt millions d'utilisateurs. Les adolescents y font connaissance dans des discussions en vidéo à plusieurs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/03/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.