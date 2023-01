Adolescents : une cellule pour écouter

Derrière ces vitres, une maison entièrement dédiée aux adolescents, il suffit de pousser la porte. Ilya, une fille de 18 ans, s'inquiète pour son avenir. Elle vient ici chaque semaine demander conseil et trouver une oreille attentive. “Je suis très stressée, venir ici me fait beaucoup de bien”, dit-elle au responsable qui la questionne. Et lorsque les jeunes ont du mal à dialoguer, des ateliers en groupes sont organisés. Ces adolescents en rupture avec le système scolaire, parfois isolés socialement, vont apprendre l’entraide, et même créer des liens. "Il y en a déjà une qui vienne à ces ateliers, et la première fois, il ne parle pas. Ils sont mutiques. Et puis ils sont venus deux ou trois fois, en même temps, il rencontre des gens, se font des amis, et après au fur et à mesure, ils vont pouvoir aller à l'extérieur rencontrer d'autres personnes et avoir confiance en eux”, dit Sébastien Sapin, un éducateur spécialisé. Quand ils ne viennent pas jusqu’ici, la maison des ados va les trouver dans des quartiers plus reculés dans ce bus aménagés, financer grâce aux pièces jaunes. Là encore les jeux de société permettent de libérer la parole et de redonner le sourire. Comme pour Lorie, une fille de 17 ans, qui souffre d'une grave dépression. Le projet va se déployer dans tout le département d'ici l'année 2024. TF1 | Reportage L. Adda, M. Simon