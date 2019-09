Ados : le style avant tout !

Pour les ados, la rentrée scolaire est un moment très important. Il ne s'agit pas uniquement de l'école, mais aussi du look, des vêtements et des accessoires qu'ils mettent. Ces derniers répondent à des règles très codifiées et pas toujours compréhensibles pour les adultes. Jean taille haute, basket dernier cri, nos enfants ont donné une leçon de mode à nos reporters. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/09/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.