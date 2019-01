Les ados et les livres

Le cliché des adolescents qui n’aimeraient pas lire est complètement faux. Le marché des livres pour adolescents est florissant. Aujourd'hui, huit jeunes sur dix disent lire en dehors des études, juste pour le plaisir. Ils n’ont pas peur de se jeter dans les gros volumes. Des livres proches des séries, avec bandes-annonces, applications et communautés dédiées sur Internet. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/01/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.