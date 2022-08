Ados tués à Lyon : leur trottinette percutée par une ambulance

L’état du pare-brise le prouve. La violence du choc était telle qu’Iris est morte sur le coup. Warren, son petit ami meurt quelques minutes après. Selon plusieurs témoins, le couple a été projeté à plusieurs mètres. C’est un riverain qui a donné l’alerte. Vers 18 heures le lundi 22 août, deux adolescents de 15 et 17 ans empruntent un quai. Ils circulent à deux sans aucune protection sur une trottinette en libre-service, lorsqu’une ambulance privée les percute par l’arrière. La question, c’est que le chauffeur avait-il déclenché la sirène ? Selon les témoins, il roulait à très vive allure. De source policière, il avait été sollicité par le SAMU pour une intervention d’urgence, et ne transportait aucun passager. Le conducteur “Cyril P” est titulaire d’un permis probatoire avec deux points sur huit. Son précédent permis était retiré après 28 infractions aux codes de la route. Notamment, pour des excès de vitesse et des franchissements de lignes blanches. TF1 | Reportage H. Dreyfus, S. Agi, M. Bajac