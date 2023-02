Aéronautique : les entreprises recrutent à tour de bras

Il est arrivé dans cette entreprise en tant qu'apprenti. Boubacar sait déjà qu'il pourra rester une fois son diplôme en poche. Le secteur aéronautique recrute à tour de brais. Chez JPB Système, qui fabrique des pièces de moteur pour avion, sept personnes ont été embauchés depuis le début de l'année. Huit postes sont toujours à pourvoir. L'activité avait chuté de 50 % pendant la crise sanitaire conduisant les industries à se séparer d'une partie de leurs employés. La reprise du trafic aérien inverse la tendance. La filière prévoit 15 000 embauches en France cette année : 3 500 chez Airbus, 4 500 chez Safran et 5 500 postes chez Thales. Parmi les profils recherchés, des techniciens d'atelier avec un salaire mensuel moyen de 2 700 euros brut, des agents de maîtrise, 3 500 euros brut en moyenne, des cadres ingénieurs, 5 500 euros brut. Encore faut-il trouver les candidats. Une difficulté à laquelle s'est confronté Sébastien Briqué, directeur de site chez SKV (Texalliance). Il recrute d'abord et forme les employés. L'aéronautique compte aussi sur les métiers de demain. Des centaines de nouveaux postes sont à créer pour faire voler des avions plus verts. TF1 | Reportage L. Kebdani, C. Madronet, J. Bervillé