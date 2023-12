Aéronautique, nucléaire, médecine : des retraités très convoités

Au moins un jour par semaine, Philippe, jeune retraité de chez Airbus, aide une entreprise à concevoir un avion hybride électrique. C'est une prouesse technologique. Lors de notre rencontre, inspection du futur intérieur de l'avion. Entre les deux experts, il y a deux générations d'écart. Philippe a participé au lancement de l'A320 et l'A380. Et si le constructeur l'a recruté, c'est pour lui demander les erreurs à ne surtout pas faire quand on conçoit un avion. Une ancienne collègue d'Airbus de Philippe était aussi à la retraite, mais elle a décidé aussi de retourner au boulot. Ce matin, ils discutent stratégie avec un dirigeant. Ils finalisent un avion biplace dernière génération. Dans ce marché ultra concurrentiel, les seniors offrent d'abord un précieux gain de temps. Si Caroline et Philippe sont appelés à l'aide, c'est aussi qu'il manque des milliers d'emplois dans le secteur aéronautique, et cela pour deux raisons principales : les départs des soixantenaires et une activité en mal d'amour chez les jeunes. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage F.X. Ménage, O. Cresta