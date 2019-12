Aéroport d'Ajaccio : pourquoi une si longue fermeture ?

En Corse, le retour à un trafic aérien normal dépend aujourd'hui de la réouverture de l'aéroport d'Ajaccio. Pour cela, toute l'eau doit disparaître de sa piste. Il faut également que les portions latérales de part et d'autre de cette piste soient dégagées de tout obstacle. Ce qui n'est pas encore le cas, car l'eau stagne encore autour du tarmac. Alors comment expliquer cette situation ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/12/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 décembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.