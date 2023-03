Aéroport de Beauvais, les raisons d'un succès

L’aéroport de Beauvais est devenu le troisième aéroport de Paris, son aéroport low-cost. L’été, plus de 50 avions y atterrissent chaque jour. De plus en plus de compagnies s’y installent. La rapidité, c’est l’une des clés du succès de cet aéroport, mais c'est loin d’être du goût de tous les habitants. Focus sur un aéroport qui souhaite doubler sa fréquentation dans les années à venir. Le symbole le plus visible de ce développement, c’est sa tour de contrôle flambant neuve. À 30 mètres de haut, vue imprenable sur les avions de la compagnie à Bakou Ryanair, omniprésente ici. Alors que les aéroports parisiens de Roissy et Orly ne sont toujours pas revenus à leurs niveaux d'avant Covid, à celui de Beauvais, les records tombent, avec 4.6 millions de passagers l’an dernier et peut être cinq millions cette année 2023, c'est du jamais-vu. Pourquoi un tel succès ? Avant tout, grâce à des tarifs ultra compétitifs. Et pour attirer la clientèle de l’Île-de-France, l’aéroport de Beauvais propose des autocars depuis l’ouest de la capitale pour une trentaine d’euros aller-retour. La recette miracle de ces prix bas tient en deux mots : optimisation du temps. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage P. Gallaccio, O. Stammbach, E. Fourny