Aéroport de Roissy : 50 ans d'histoire

Ils se relaient 24 heures sur 24. Les contrôleurs aériens de Paris-Charles de Gaulle assistent tous les décollages et tous les atterrissages. Chaque jour, ils peuvent être amenés à gérer 1 400 avions. Sur une période de pointe, ils peuvent avoir jusqu'à 120 appareils dans l'heure. Une logistique de chaque instant sur ce qui était autrefois des champs à perte de vue. Le 8 mars 1974, Pierre Messmer, alors Premier ministre, inaugure le terminal 1. Le monde entier prévoit une explosion du trafic aérien, Paris-Charles de Gaulle doit pouvoir accueillir 10 millions de passagers par an. Une architecture innovante, du matériel de pointe, cette nouvelle plateforme est l'emblème d'un pays qui se transforme. En première ligne de cette métamorphose, la petite commune de Roissy-en-France qui était à l'époque dédiée à l'agriculture. Sa terre fertile produisait betterave et céréales. Cinquante ans plus tard, Roissy dénombre 7 500 chambres d'hôtels pour au moins 2 900 habitants. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Gatineau, E. Coppo