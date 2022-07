Aéroport de Roissy : des milliers de bagages toujours bloqués

Pour Prisca, ce devait être le plus beau jour de sa vie. Un mariage l'attend ce samedi au Congo, son pays natal. Mais pour l'instant, sa robe n'existe qu'en photo. Elle est toujours dans une valise bloquée à Paris. Elle se trouve dans une situation où elle ne sait quoi faire. Elle est vraiment triste et dans l'impasse totale. À 9 000 km de là, en Malaisie, Nadia, aussi, attend ses valises. Elle imaginait ses vacances différemment. "C'est le même rituel que l'on a tous les soirs. On lave nos vêtements que l'on portait la journée, pour pouvoir les remettre le lendemain tout simplement", confie-t-elle. Ils n'ont aucun vêtement de rechange, ni de médicament. Asthmatique, son fils en a pourtant besoin. Leurs valises sont peut-être dans ce hangar de Roissy-Charles-de-Gaulle. Sur ces images filmées mardi et fournies par des syndicalistes, des milliers de bagages sont en souffrance. Depuis la grève du personnel de l'aéroport le week-end dernier, 17 000 valises étaient bloquées. Air France assure en avoir rendu 10 000 à leurs propriétaires. Quant aux restes, elles seront toutes livrées la semaine prochaine. Pour preuve, la compagnie nous fournit ces images filmées ce jeudi après-midi où des agents continuent le tri. D'autres prendront le relais cette nuit pour rattraper au plus vite le retard. TF1 | Reportage J. Cressens, M. Duflot, P. Marcellin