Aéroport du futur : embarquement immédiat !

Gagner du temps, c'est le défi de l'aéroport du futur. Vous n'aurez plus besoin de sortir votre passeport et votre billet d'avion. À chaque étape, c'est votre visage qui servira de laissez-passer. Pour associer vos documents à votre visage, vous devrez réaliser un selfie avec votre téléphone de façon à bien montrer les deux profils. Résultat, à l'enregistrement, vous vous présentez face à une caméra. En moins d'une seconde, elle vous reconnaît, les portes s'ouvrent et vous passez sans vous arrêter. Cette innovation vous servira aux déposes-bagages, au contrôle des frontières et même à l'embarquement dans l'avion. Des milliers de bornes comme celles-ci seront installés dans les dix prochaines années. À l'aéroport, votre valise vous suivra car elle sera autonome. Elle sera connectée à votre téléphone portable et vous suit partout. Elle est même capable d'éviter les obstacles grâce à ses capteurs. Prochaine étape, le contrôle des bagages à main. Aujourd'hui, il faut sortir des sacs vos téléphones, vos tablettes ou encore les produits liquides. Demain, vous allez, là aussi, gagner du temps grâce à l'utilisation de caméras capables d'analyser le contenu de vos poches. Avec toutes ces technologies, il faudra moins de 10 minutes pour atteindre les portes de l'avion, contre une à deux heures en moyenne actuellement. TF1 | Reportage N. Pellerin, C. Aragona